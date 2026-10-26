Scontri Puteolana-Portici, operato alla testa il tifoso gravemente ferito

I sindaci Manzoni e Teodonno: ’’Ribadiamo che il calcio e lo sport non hanno e non devono avere mai nulla a che fare con la violenza’’

E' ancora in gravi condizioni Mario, il tifoso del Portici di 34 anni colpito alla testa con una mazza da baseball o una spranga da un gruppo di facinorosi dopo la partita del campionato di Eccellenza tra la Puteolana e il Portici, mentre faceva rientro a casa.

Ad intervenire ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato anche il padre del 34enne, che ha chiesto ai responsabili dell’aggressione di costituirsi.

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L'uomo è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico alla testa nell'ospedale di Pozzuoli. Dopo l'operazione è stato sottoposto ad una Tac. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e, per ora, la prognosi è strettamente riservata.

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Una decina di persone identificate

La Polizia indaga per fare luce su quanto è accaduto e, al momento, l'attenzione si sta concentrando su una decina di persone che avrebbero preso parte alla rissa e che potrebbero anche avere avuto un ruolo nel ferimento del 34enne. Al vaglio degli inquirenti anche testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza con l'obiettivo di risalire alle eventuali singole responsabilità delle persone identificate.

Sindaci di Pozzuoli e Portici in ospedale

A far visita, presso l’ospedale dove ora è ricoverato l’uomo, ci sono anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il sindaco di Portici, Claudio Teodonno. Con loro anche l'assessore allo Sport del Comune flegreo, Gennaro Andreozzi.

"Siamo profondamente scossi da quanto accaduto - dichiarano i due primi cittadini -. Mario sta lottando tra la vita e la morte. Nella giornata di ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza ma la prognosi è ancora riservata. Attendiamo con apprensione le successive valutazioni mediche.

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A lui e alla sua famiglia, a cui ci stringiamo con affetto, abbiamo portato la piena vicinanza delle nostre comunità e delle Amministrazioni, mettendoci a totale disposizione per qualsiasi necessità o supporto in questo momento drammatico. Preghiamo tutti affinché possa farcela".

I due sindaci hanno voluto ribadire con forza un messaggio chiaro ed inequivocabile sui valori dello sport: "Ribadiamo che il calcio e lo sport non hanno e non devono avere mai nulla a che fare con la violenza, con la sopraffazione o con la criminalità.

Scene del genere sono un'offesa ai valori civili e non si devono ripetere mai più e siamo pronti ad intensificare anche i nostri sforzi con una maggiore presenza della Polizia Municipale".

Entrambi i primi cittadini poi chiedono ulteriore impegno al questore e al prefetto per garantire sempre massima sicurezza: "Al questore e al prefetto, già fortemente impegnati su questo fronte, chiediamo un ulteriore sforzo in termini di prevenzione, presidio e controllo del territorio per garantire la sicurezza e la piena incolumità di tutti i cittadini e dei tifosi in occasione delle manifestazioni sportive’’.