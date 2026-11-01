Evade dai domiciliari per comprare una bottiglia di vino: denunciato

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Aveva organizzato una cena a base di pesce, ma si era accorto all'ultimo momento che mancava il vino. Così ha deciso di uscire per comprarne una bottiglia, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. Una breve commissione che è costata a un 59enne di Casoria una denuncia per evasione.

L'episodio è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della Compagnia di Casoria.

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Esce per acquistare il vino, ma trova i carabinieri al ritorno

L'uomo, che avrebbe dovuto rimanere nella propria abitazione, aveva deciso di prepararsi una cena a base di pesce. Mancava però qualcosa per completare il menù: una bottiglia di vino.

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Convinto di poter risolvere il problema in pochi minuti, il 59enne è uscito di casa e ha raggiunto un punto vendita nelle vicinanze, dove ha acquistato una bottiglia di bollicine.

Ma al ritorno lo attendeva una sorpresa tutt'altro che piacevole: i carabinieri erano proprio sotto la sua abitazione.

I militari lo hanno sorpreso con la bottiglia appena acquistata e lo scontrino ancora in tasca. Per l'uomo è scattata così la denuncia per evasione.

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Al termine degli accertamenti, i carabinieri lo hanno riaccompagnato a casa, in tempo per consumare la cena.

Controlli a Casoria, denunciato anche un 42enne per contrabbando

Nel corso dello stesso servizio straordinario, i militari hanno denunciato anche un 42enne, trovato in possesso di 53 pacchetti di sigarette contraffatte. L'uomo dovrà rispondere di contrabbando.

I due episodi rientrano nell'attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Casoria per contrastare i reati e verificare il rispetto delle misure restrittive.