Avellino, spaccio di droga nell'hinterland: tre uomini sottoposti all'obbligo di dimora

Due sono fratelli, già pregiudicati per reati analoghi. Le Fiamme Gialle ricostruiscono una rete di spaccio nell'Avellinese

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Tre persone, gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono state raggiunte da un'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 19 alle 7 del mattino successivo.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino.

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Le indagini della Guardia di Finanza

L'operazione rappresenta il risultato di un'articolata attività investigativa, condotta dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino, attraverso accertamenti tecnici e numerosi riscontri, ottenuti anche grazie al sequestro di sostanze stupefacenti. Le investigazioni avrebbero consentito, infatti, di ricostruire un'intensa attività di spaccio nell'hinterland avellinese, coinvolgendo diversi soggetti.

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Tra i tre destinatari della misura cautelare anche due fratelli, entrambi già pregiudicati per reati della stessa natura, i quali, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero utilizzato un linguaggio criptico per riferirsi alla droga, chiamandola “melanzane”.

Il sequestro di cocaina e hashish

L'inchiesta ha preso avvio da alcuni sequestri di hashish effettuati nei confronti di diversi acquirenti, per poi svilupparsi attraverso ulteriori accertamenti.

Un passaggio significativo delle indagini risale al febbraio 2025, quando le Fiamme Gialle, con la collaborazione di una pattuglia cinofila, composta da due militari della compagnia di Capodichino e il cane Lyan, hanno sequestrato diversi grammi di sostanza stupefacente e il relativo materiale per il confezionamento.

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In particolare, nel corso dell'operazione, furono rinvenuti circa 350 grammi di cocaina, 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi e due buste di marijuana del peso complessivo di circa 650 grammi.

Parte dello stupefacente era stata nascosta in una botola interrata e all'interno di un automezzo dismesso, nelle adiacenze di un'abitazione situata ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino.

Il ritrovamento aveva portato all'arresto in flagranza dei due fratelli, uno dei quali, secondo quanto riferito dalla Procura, si trova tuttora ristretto in carcere.

L'impegno della Procura contro lo spaccio

La Procura della Repubblica di Avellino sottolinea come l'operazione confermi la collaborazione investigativa con la Guardia di Finanza nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle attività illecite riconducibili alla criminalità.