Amalfi, grande successo di “Mare per tutti”: registrate oltre 2.000 presenze

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Amalfi, la seconda edizione del progetto ‘’Mare per tutti’’ si conclude con ottimi risultati ottenuti.

Promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, la proposta ha garantito, dal 6 giugno al 30 settembre 2026, l’accessibilità della spiaggia di Marina Grande alle persone con disabilità. In particolare, l’area interessata è stata quella sul lato levante, che ha accolto residenti e visitatori in forma completamente gratuita, confermandosi un punto di riferimento per l’inclusione.

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La stagione 2026 ha registrato una crescita esponenziale rispetto all'anno precedente, registrando 726 presenze, di cui 599 persone deambulanti e 127 persone con ridotta o impedita capacità motoria. Aggiungendo al calcolo anche i familiari e caregiver accompagnatori, si è stimata un’affluenza di oltre 2.000 persone nell’arco di 104 giornate di apertura e 936 ore di assistenza garantita.

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«I risultati di questa seconda edizione di “Mare per tutti” confermano come l'accessibilità non sia un elemento accessorio, ma un pilastro fondamentale dell'identità e dell'accoglienza della nostra Città - dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano -. Aver consentito a centinaia di persone con difficoltà motorie e alle loro famiglie di vivere il nostro mare in sicurezza, dignità e serenità è un risultato che ci rende profondamente orgogliosi: Amalfi dimostra con i fatti di essere una comunità aperta a tutti. L’iniziativa ha confermato anche la sua vocazione internazionale, registrando 53 accessi di turisti stranieri provenienti da numerosi Paesi - tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Norvegia, Spagna, Brasile e Polonia - a fronte di 673 fruizioni da parte di cittadini locali e turisti italiani».

La chiave del successo di questa edizione è stata il potenziamento degli spazi e dei supporti tecnici: le postazioni disponibili sono salite da 6 a 9, ciascuna provvista di ombrellone, sedia regista e lettino, affiancate da un presidio con info point e personale dedicato, attivo dal martedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 17:00.

Particolarmente apprezzata è stata la dotazione, oltre alla sedia Job e a due sedie galleggianti Blu Beach, di una sedia Solemare Sand and Street, specifica per agevolare ulteriormente l’ingresso in mare delle persone in carrozzina.

«I dati di quest'anno raccontano una risposta straordinaria da parte dell'utenza e premiano lo sforzo organizzativo compiuto dai nostri uffici e dagli operatori sul campo. L’aumento delle postazioni, l'introduzione di ausili all'avanguardia per l'accesso in acqua e l'assistenza costante hanno reso la nostra spiaggia libera un luogo sereno ed accogliente - aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Gargano -. L'esperienza maturata in questi quattro mesi ci consegna anche indicazioni preziose per la programmazione della stagione 2027: lavoreremo fin da subito per perfezionare le modalità di prenotazione, ottimizzare l'alternanza dei turni e valorizzare ancor di più la delimitazione degli spazi, garantendo a chi ne ha reale bisogno un servizio sempre più equo, efficiente e affidabile».