Avellino, lavoratore AIR Campania aggredito: ORSA TPL minaccia il blocco del servizio

Ad Avellino, un dipendente di AIR Campania è stato aggredito questa mattina nei pressi dell’autostazione. A denunciare l’episodio è il sindacato ORSA TPL.

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Nuovo episodio di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico in Campania. Questa mattina, nei pressi dell'autostazione di Avellino, un dipendente di AIR Campania è stato aggredito. A denunciare l'accaduto è il sindacato ORSA TPL, che esprime solidarietà al lavoratore e torna a chiedere interventi immediati per garantire la sicurezza del personale.

L'organizzazione sindacale parla dell'ennesimo episodio di violenza e punta il dito contro l'insufficienza delle misure di protezione adottate finora, annunciando possibili iniziative di protesta qualora non arrivassero risposte concrete dalle istituzioni.

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La denuncia del sindacato: «La misura è colma»

«Abbiamo rappresentato i problemi che quotidianamente si trovano ad affrontare i lavoratori del trasporto pubblico in ogni sede istituzionale: Ministero dei Trasporti, Regione e Prefetture – dichiara la Segreteria Generale di ORSA TPL –. Le nostre richieste sono chiare e non ammettono repliche: chi guida, controlla o assiste sui mezzi pubblici merita di tornare a casa sano e salvo la sera. La sicurezza non è un lusso, è un obbligo».

Secondo il sindacato, i protocolli sottoscritti e gli impegni assunti dalle istituzioni non sarebbero stati accompagnati da interventi sufficienti a tutelare concretamente i dipendenti.

«La vita umana non ha prezzo e non può essere svenduta per far quadrare i conti», sottolinea l'organizzazione sindacale, contestando le politiche di risparmio che, a suo giudizio, finirebbero per penalizzare la sicurezza dei lavoratori.

Cabine blindate e presidi delle forze dell'ordine: le richieste

Tre le principali misure sollecitate da ORSA TPL: l'installazione di cabine di guida blindate su tutti i mezzi in circolazione, la convocazione urgente di un tavolo in Prefettura per individuare le tratte maggiormente a rischio e il rafforzamento della sicurezza a bordo degli autobus, alle fermate e ai capolinea.

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Il sindacato chiede inoltre adeguate forme di protezione per il personale impegnato nelle attività di verifica e controllo dei titoli di viaggio, anche attraverso presidi delle forze dell'ordine.

Possibile blocco del servizio

La posizione dell'organizzazione sindacale è netta: senza interventi immediati, ORSA TPL è pronta a ricorrere a tutte le forme di mobilitazione e protesta consentite dalla legge, fino all'eventuale blocco del servizio.

«Non ci saranno altri avvisi. O si agisce adesso per difendere i lavoratori, o la responsabilità di ciò che accadrà ricadrà interamente su chi continua a voltarsi dall'altra parte», conclude la Segreteria Regionale di ORSA TPL.