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Quarto, uomo picchia la moglie in casa con i figli: arrestato 41enne
La violenza è avvenuta durante la notte
Questa notte a Quarto una 38enne è stata picchiata dall’ex marito mentre i figli erano in casa. I due giovani hanno chiamato il 112. La donna è ricoverata a Pozzuoli, il 41enne è stato portato in carcere.
Lui, 41 anni, geloso e possessivo era convinto che lei frequentasse un altro. Nei giorni scorsi c’era stato un riavvicinamento, dopo la rottura, ma non son mancati i problemi di sempre.
Il 41enne ha compiuto il grave gesto mentre i figli, uno anche minorenne, erano in casa. Sono stati proprio i due giovani a chiamare il 112. All’arrivo dei Carabinieri, la donna si trovava in bagno con il volto tumefatto e piena di sangue, mentre l’uomo era seduto in cucina.
La 38enne è ora ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre il 41enne è stato portato in carcere dove dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.
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