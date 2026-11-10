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Forio d'Ischia, “pusher placebo” vende l'illusione dello sballo: arrestato 50enne

Redazione 2 min di lettura
Forio d'Ischia, “pusher placebo” vende l'illusione dello sballo: arrestato 50enne

Arrestato un 50enne a Forio d'Ischia: "spacciava" sale o bicarbonato per cocaina

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Un 50enne di Alatri è stato arrestato a Forio D’Ischia. Durante un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 420 euro in contante.

Nel B&B dove soggiornava, i carabinieri hanno rinvenuto altre ventuno dosi e 260 euro, ma a stupire i militari dell’aliquota radiomobile di Ischia è stato l’esito del narcotest. Alcune di quelle sostanze erano semplici dosi di sale o bicarbonato.

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Il 50enne è ora in camera di sicurezza e dovrà rispondere comunque di detenzione di droga a fini di spaccio.

Questa storia richiama un altro episodio avvenuto il 25 ottobre scorso, quando un 36enne è finito nei guai per aver venduto ad un turista tedesco una dose di sale da cucina “spacciandolo” per cocaina.

In quel caso l’uomo rispose di truffa, mentre sale e denaro furono recuperati dai militari della Compagnia Centro.

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