Salerno, laboratorio clandestino di fuochi d'artificio: un arresto e oltre 200 ordigni sequestrati

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È stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel comune di Siano, in provincia di Salerno, un laboratorio pirotecnico abusivo, allestito all'interno di un casolare situato in un complesso residenziale. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo, accusato di produzione e detenzione di esplosivi, e al sequestro di 202 ordigni esplosivi artigianali, circa cinque chilogrammi di polvere da sparo e materiale destinato alla fabbricazione di ulteriori ordigni.

L'intervento è stato condotto dai finanzieri della Compagnia di Cava de' Tirreni, sotto il coordinamento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno.

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Il laboratorio abusivo nascosto in un casolare

Nel corso dell'attività investigativa, i militari hanno individuato un casolare trasformato in un laboratorio clandestino, dove venivano confezionati e conservati ordigni esplosivi artigianali.

All'interno della struttura, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 202 ordigni già realizzati, insieme a materiale utilizzato per la produzione di altri manufatti pirotecnici.

La presenza di un laboratorio abusivo in un contesto abitato rappresenta un elemento particolarmente preoccupante, considerando i potenziali rischi connessi alla lavorazione e alla conservazione di sostanze esplosive in ambienti non autorizzati.

Cinque chili di polvere da sparo nascosti in un terreno

Gli accertamenti dei finanzieri hanno consentito di individuare anche un quantitativo consistente di materiale esplosivo custodito separatamente dal laboratorio.

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In particolare, circa cinque chilogrammi di polvere da sparo erano stati occultati in un terreno adiacente al casolare.

Il materiale sequestrato avrebbe potuto essere impiegato per confezionare ulteriori ordigni artigianali, aumentando il quantitativo di esplosivi già presente nella struttura.

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Arrestato un uomo, sequestrato il materiale esplosivo

Al termine dell'operazione, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto all'arresto dell'uomo per i reati di produzione e detenzione di esplosivi, sottoponendo a sequestro gli ordigni, la polvere da sparo e il materiale rinvenuto.

Il provvedimento restrittivo dovrà essere sottoposto ora alla convalida dell'autorità giudiziaria.

Come precisato nel comunicato delle Fiamme Gialle, le accuse formulate non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità. La posizione dell'indagato sarà valutata dall'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.