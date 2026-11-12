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Nassiriya, la Campania ricorda i suoi tre caduti: oggi la cerimonia al Consiglio regionale
A 23 anni dall’attentato in Iraq, Napoli rende omaggio al sacrificio dei militari italiani con la consegna di dodici riconoscimenti al valore
A ventitré anni dall’attentato terroristico di Nassiriya, la Campania rende omaggio ai militari che persero la vita in Iraq e premia chi si è distinto per coraggio e spirito di servizio. Oggi, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 10.30, il Salone di Rappresentanza del Consiglio regionale della Campania ospiterà una cerimonia dedicata alla memoria dei tre caduti campani.
Il ricordo di Alfonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci
L’iniziativa ricorda Alfonso Trincone, maresciallo maggiore dei Carabinieri, Giuseppe Coletta, vice brigadiere dei Carabinieri, e Pietro Petrucci, caporale dell’Esercito Italiano. I tre militari campani furono tra le vittime dell’attacco del 12 novembre 2003 contro il contingente italiano a Nassiriya, in Iraq.
Nella strage morirono 19 italiani: dodici carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili. Una ferita che, a distanza di ventitré anni, resta viva nella memoria del Paese.
La cerimonia al Centro Direzionale di Napoli
Alla cerimonia parteciperanno Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania; Andrea Di Stasio, generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano; e Francesco Gargaro, generale di Divisione e comandante della Legione Carabinieri Campania.
Dodici riconoscimenti per azioni di coraggio e soccorso
Nel corso dell’evento saranno consegnati dodici riconoscimenti: sei a militari dell’Arma dei Carabinieri e sei a militari dell’Esercito Italiano. I destinatari sono stati individuati tra coloro che si sono particolarmente distinti per azioni di soccorso, coraggio e contrasto alla criminalità compiute in Campania, in servizio o fuori servizio, nell’arco di un anno solare.
Il riconoscimento istituito dalla Regione Campania
I premi per meriti di servizio, intitolati alla memoria dei tre militari campani, sono stati istituiti dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29, successivamente modificata dalla legge regionale 9 novembre 2025, n. 12.
La cerimonia unisce così il dovere della memoria al riconoscimento di chi, oggi, opera per la sicurezza e la tutela dei cittadini, mantenendo vivo il ricordo del sacrificio dei caduti di Nassiriya.
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