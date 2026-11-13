Scoperta fabbrica clandestina di fuochi d'artificio nel Casertano: sequestrati oltre mille botti

L'operazione della Guardia di Finanza a Vitulazio ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro di quasi 460 chili di materiale pirotecnico

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Una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio è stata scoperta a Vitulazio, in provincia di Caserta, durante un’operazione della Guardia di Finanza. I militari hanno sequestrato oltre mille artifici pirotecnici per un peso complessivo di quasi 460 chilogrammi. Due persone sono state denunciate.

Lo scambio sospetto vicino a un distributore

L’operazione è scattata quando i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, impegnati nei controlli economici del territorio, hanno notato due persone scambiarsi materiale in modo sospetto nei pressi di un distributore di carburante a Vitulazio.

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I controlli del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno permesso di accertare che gli oggetti ceduti erano “micce” e materiale di innesco. Secondo quanto riferito dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ulteriori verifiche hanno evidenziato che l’acquirente era sprovvisto della regolare licenza per produrre o commercializzare materiale esplodente.

La perquisizione e il laboratorio clandestino

Gli accertamenti hanno portato a una perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria nell’abitazione di uno degli indagati, un edificio di due piani situato nello stesso comune.

All’interno dell’immobile è stato individuato un locale utilizzato come laboratorio clandestino per la produzione di fuochi d’artificio. I finanzieri vi hanno trovato numerosi “botti” già confezionati e circa due chilogrammi di polvere da sparo sfusa.

Altro materiale pirotecnico dello stesso tipo è stato rinvenuto in un furgone pronto, secondo gli investigatori, a immettere i prodotti sul mercato illegale o parallelo.

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Oltre mille artifici pirotecnici sotto sequestro

Il bilancio dell’operazione è di oltre 1.000 artifici pirotecnici sequestrati, per quasi 460 chilogrammi di fuochi contenenti 95 chilogrammi di massa attiva esplodente.

La Procura ha evidenziato la particolare pericolosità del materiale, anche in considerazione del confezionamento effettuato da un soggetto non certificato. Tutto quanto sequestrato è stato trasferito in un deposito autorizzato e idoneo alla custodia.

Due persone denunciate, indagini preliminari in corso

Il presunto responsabile della fabbricazione clandestina è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente. È stato denunciato anche il soggetto che aveva ceduto il materiale di innesco.