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Elda Capuano aveva 88 anni quando è stata trovata morta nel suo appartamento. La donna, viveva da sola in un’abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Inizialmente le cause della morte erano ancora da chiarire, ma le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno portato a una svolta. Un uomo di 79 anni, infatti, è stato interrogato dai militari e successivamente sottoposto a fermo con l’ipotesi di omicidio aggravato.

La confessione del 79enne: la lite familiare e l’aggressione mortale

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo, interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, avrebbe confessato l’omicidio, fornendo un racconto lucido e dettagliato dell’accaduto.

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All’origine del delitto ci sarebbe stata una lite tra il 79enne e sua moglie, al termine della quale quest’ultima si sarebbe allontanata dall’abitazione. La vittima, legata all’indagato da un rapporto di parentela, sarebbe intervenuta nella discussione, provocando la violenta reazione dell’uomo.

Il 79enne avrebbe quindi aggredito l’anziana, colpendola ripetutamente con un coltello dotato di impugnatura a noccoliera, provocandone la morte. L’arma, la cui posizione sarebbe stata indicata dallo stesso indagato durante la confessione, è stata successivamente rinvenuta e posta sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito in carcere. Il provvedimento di fermo dovrà ora essere sottoposto alla convalida del giudice per le indagini preliminari.