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Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un cittadino italiano, indagato per truffa aggravata e autoriciclaggio.

La telefonata e il falso allarme bancario

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Capua, hanno consentito di ricostruire il meccanismo utilizzato per raggirare la vittima. Tutto sarebbe cominciato con un SMS apparentemente proveniente dal servizio clienti di un noto istituto di credito. Nel messaggio si segnalava un presunto attacco informatico al conto corrente del destinatario.

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Poco dopo, la vittima veniva contattata telefonicamente da un uomo che, presentandosi come ispettore della Polizia di Stato, la invitava a effettuare immediatamente un bonifico di circa 69mila euro verso un altro conto bancario. Il trasferimento, secondo quanto sostenuto dal falso poliziotto, sarebbe stato necessario per proteggere il denaro da possibili operazioni fraudolente.

Convinto della necessità di intervenire rapidamente per salvaguardare i propri risparmi, la vittima quindi ha eseguito il bonifico richiesto.

L'intervento della Guardia di Finanza: sequestrati circa 63mila euro

Una volta ricevuto il denaro, il presunto truffatore avrebbe, dunque, provveduto a prelevarne rapidamente una piccola parte in contanti, nel tentativo di sottrarre le somme alla possibilità di recupero.

Il tempestivo intervento dei militari della Guardia di Finanza ha, però, consentito di bloccare e sequestrare circa 63mila euro, impedendo che l'intera somma venisse dispersa. L'attività investigativa, inoltre, ha permesso di raccogliere elementi indiziari nei confronti del soggetto coinvolto e di interrompere il meccanismo fraudolento.

La vicenda evidenzia i rischi delle truffe telefoniche che sfruttano falsi allarmi bancari e l'identità di appartenenti alle forze dell'ordine per indurre le vittime a trasferire ingenti somme di denaro. Un copione che si ripete con modalità diverse, colpendo sempre più vittime ignare.