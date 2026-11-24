Le indagini sono partite da un controllo su un mezzo di un centro logistico, dove sono stati scoperti pacchi contenenti ordigni artigianali.

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Un sequestro di 783 ordigni esplosivi artigianali, per un peso complessivo di 110 chilogrammi, e un arresto in flagranza di reato. È il bilancio dell’operazione condotta il 23 novembre dalla Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività natalizie per contrastare la detenzione e la commercializzazione illegale di artifici pirotecnici.

Le spedizioni sospette

I militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino hanno scoperto alcuni pacchi contenenti materiale esplosivo durante un controllo su un mezzo in uso a un centro logistico della provincia irpina. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, le spedizioni tramite corriere nazionale presentavano irregolarità negli imballaggi e nelle indicazioni dei mittenti.

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Gli accertamenti sono stati estesi al centro di spedizione, dove sono stati individuati altri colli destinati a diverse località del territorio nazionale. Le indagini hanno consentito di risalire al mittente effettivo, fermato alla guida della propria auto nei pressi dell’abitazione. Nel corso delle successive perquisizioni sono stati rinvenuti nella vettura 54 ordigni artigianali, comunemente denominati “cipolle”.

L’intervento degli artificieri

La pericolosità del materiale ha reso necessario l’intervento degli artificieri antisabotaggio dei carabinieri di Salerno. Gli accertamenti hanno evidenziato l’elevata capacità offensiva dei manufatti, classificati come ordigni esplosivi improvvisati, e la loro instabilità.

Particolare preoccupazione ha destato il trasporto su strada del materiale in condizioni non conformi alle norme di sicurezza, con gravi rischi per gli addetti alle spedizioni, gli automobilisti e l’intera collettività.

L’arresto e il sequestro

Al termine delle operazioni, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato. Sequestrati anche il veicolo utilizzato per il trasporto e il materiale rinvenuto presso il centro di smistamento, comprendente diverse tipologie di artifici pirotecnici.

L’operazione rientra nelle attività delle Fiamme Gialle irpine a tutela del commercio legale e della sicurezza dei consumatori, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’utilizzo improprio dei fuochi d’artificio.