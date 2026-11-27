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Maxi sequestro di esplosivi, 500 ordigni occultati tra rifiuti speciali: un arresto
Il materiale pirotecnico, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato scoperto durante un controllo del territorio della Guardia di Finanza
Circa 500 ordigni esplosivi artigianali nascosti tra rifiuti speciali altamente infiammabili. È quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Salerno nel corso di un controllo del territorio effettuato il 20 novembre. Un uomo è stato arrestato con le accuse di commercio abusivo di materiale esplosivo e ricettazione.
Gli ordigni, caratterizzati da un elevato potenziale esplosivo, contenevano complessivamente oltre 20 chilogrammi di esplosivo netto. Il materiale era trasportato a bordo di un veicolo insieme a oli combusti altamente infiammabili, in condizioni tali da rappresentare un grave pericolo per la pubblica incolumità.
Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, mancavano sia la documentazione fiscale sia le autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie. Il materiale esplosivo è stato sottoposto a sequestro.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora.
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