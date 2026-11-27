Il materiale pirotecnico, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato scoperto durante un controllo del territorio della Guardia di Finanza

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Circa 500 ordigni esplosivi artigianali nascosti tra rifiuti speciali altamente infiammabili. È quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Salerno nel corso di un controllo del territorio effettuato il 20 novembre. Un uomo è stato arrestato con le accuse di commercio abusivo di materiale esplosivo e ricettazione.

Gli ordigni, caratterizzati da un elevato potenziale esplosivo, contenevano complessivamente oltre 20 chilogrammi di esplosivo netto. Il materiale era trasportato a bordo di un veicolo insieme a oli combusti altamente infiammabili, in condizioni tali da rappresentare un grave pericolo per la pubblica incolumità.

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Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, mancavano sia la documentazione fiscale sia le autorizzazioni di pubblica sicurezza necessarie. Il materiale esplosivo è stato sottoposto a sequestro.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora.