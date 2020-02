A cura della Redazione

Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti della quarta puntata di "C’è Posta per Te".

Il bomber della Lazio e la moglie sono stati chiamati da Luciana e Benny, coppia di Barletta che ha deciso di fare una sorpresa alla figlia Arianna. Immobile era infatti l’idolo del figlio piccolo della coppia, Lorenzo, prematuramente scomparso all’età di 13 anni. Dopo la tragedia Luciana teme di aver trascurato la figlia, che invece si è dimostrata il vero pilastro di tutta la famiglia, e ha chiesto aiuto a Maria De Filippi proprio per chiederle perdono.

"Avrei dovuto accogliere il tuo dolore e invece ho lasciato che fossi tu a occuparti di me. Meriti una mamma presente, che sappia parlarti e ascoltarti", le parole della signora Luciana dirette alla figlia che si scioglie in un pianto a dirotto quando vede entrare in studio Immobile e la moglie.

"Mi è arrivata una vampata di amore tra te e i tuoi genitori che mi ha lasciato senza parole. Ci avete insegnato tanto stasera. Complimenti per la famiglia che siete", ha dichiarato l’attaccante biancoceleste che ha portato un dono speciale ad Arianna: "So che il tuo fratellino mi ha scritto un tema, mi sarebbe piaciuto leggerlo. E so che voleva la mia maglia, te l'ho portata". Jessica invece ha regalato alla ragazza un suo braccialetto, che porta il simbolo della famiglia e un ciondolo a forma di mongolfiera. Ultimo dono della coppia è una macchina fotografica, grande passione di Arianna.

L’ultima parola però spetta al papà di Arianna: "Non ti faccio spesso i complimenti per quella che sei diventata, sappi che sono fiero di te".