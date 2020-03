A cura della Redazione

Emergenza coronavirus, bollettino della Protezione civile di oggi, domenica 29 marzo.

I contagiati di oggi ammontano a 3.851 pazienti per un ammontare complessivo di 73.880 positivii. Di questi 3.906 in terapia intensiva. 27.386 ricoverati con sintomi e 42.588 (58 per cento) in isolamento domiciliare.

I decuduti della giornata odiera sono pari a 756, mentre i guariti 646 per un totale di 13.030.

Il numero dei pazienti deceduti sono in decremento da tre giorni. Si è passati da 969 morti del 27 marzo agli 889 del 28 marzo ai 756 di oggi. Anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ultimi tre giorni sono passati dai 120 del 27 marzo, ai 124 del 28 marzo ed ai 50 di oggi.