A cura della Redazione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove ordinanze, una per la Regione Sardegna, una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, una per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia che si è riunita il 22 gennaio.

I provvedimenti, che saranno in vigore da domenica 24 gennaio, collocano in area arancione Lombardia (prima rossa) e Sardegna (prima gialla) e confermano sempre in area "arancione" Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 24 gennaio:

- area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;

- area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;

- area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.