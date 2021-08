A cura della Redazione

L'attore Gianfranco D'Angelo è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto". Lo fa sapere il suo ufficio stampa.

Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, era nato a Roma nel 1936. Ha recitato in molti film, a teatro e in televisione in programmi cult come "Drive in", "Odiens" e la prima edizione di "Striscia la notizia".