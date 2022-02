A cura della Redazione

Mascherine all'aperto anche in zona bianca almeno fino al 10 febbraio prossimo. E sempre fino a quella data, chiuse discoteche e sale da ballo.

E' quanto dispone una ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Oggi pomeriggio, intanto, alle ore 16, il Consiglio dei Ministri dovrebbe rimodulare le disposzioni in materia di quarantena scolastica in caso di positività degli studenti, e valutare possibili correttivi relativi alla durata del Green Pass, soprattutto per chi ha effettuato le tre dosi.

L'ipotesi riguardante le scuole è quella di assimilare le regole della quarantena vigenti per le elementari a quelle delle medie e superiori, ossia evitare quanto più possibile la didattica a distanza.