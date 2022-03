A cura della Redazione

Escalation militare russa in Ucraina. Le città sono sotto attacco, in particolare Kharkiv e la capitale Kiev. Le forze russe avanzano massicce ed intensificano i bombardamenti e i lanci di missili, colpendo anche edifici e infrastrutture civili e, soprattutto, semplici cittadini. Le sirene d'allarme risuonano ormai costantemente, un incubo per la popolazione locale.

Colonne di carri armati e lancia-missili stazionano per km (oltre 60) sulla strada che conduce a Kiev, pronti ad assediare la capitale. Sarebbe dunque in programma una nuova e imponente offensiva dell'esercito russo.

La situazione è drammatica anche a Kharkiv, la seconda città più grande dll'Ucraina. Qui, nella giornata di ieri, secondo il Ministero degli Affari Esteri, sono stati uccisi 3 bambini, 9 i civili morti, 37 i feriti, e 87 gli edifici residenziali distrutti dai lanciarazzi russi. "E' un omicidio del popolo ucraino", ha detto il sindaco di Kharkiv. Presi di mira anche i Palazzi governativi.

Si segnalano diversi morti anche tra i bambini. L'establishment politico ucraino parla senza mezzi termini di crimini di guerra commessi da Putin e di violazioni dei diritti umani, evidenziando inoltre l'utilizzo di armi proibite come le bombe a grappolo, e chiedendo l'intervento della Corte di Giustizia Internazionale de L'Aja.