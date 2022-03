A cura della Redazione

E' l’Ar­te del Can­to Li­ri­co Ita­lia­no la "candidata" alla lista del Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ra­le Im­ma­te­ria­le dell'Unesco. A sorpresa supera quella dell'espresso italiano. Per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, tra i promotori della candidatura della bevanda scura, è una "grande delusione ma ci riproveremo l'anno prossimo".

Alla fine l'ha spuntata l'Ar­te del Can­to Li­ri­co Ita­lia­no, che è stata scelta dal Governo italiano a essere candidata per l’in­se­ri­men­to nel­la Li­sta rap­pre­sen­ta­ti­va UNE­SCO del Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ra­le Im­ma­te­ria­le per il 2023, mentre nulla da fare per "il caffè espresso italiano fra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli", sebbene - in una nota della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, presieduta da Franco Bernabè - si evidenzi come il "dossier è stato molto apprezzato dai membri del Direttivo".

"C'è grande delusione nelle nostre comunità - spiega Borrelli - ma pieno rispetto per la scelta del Canto Lirico Italiano che è una straordinaria eccellenza del nostro Paese. Noi siamo certi che la tradizione culturale del caffè espresso abbia pieno titolo ad ottenere questo riconoscimento e per questo siamo intenzionati a ripresentare il dossier l'anno prossimo. Nella migliore tradizione napoletana del caffè sospeso napoletano - conclude - potremmo dire che è una candidatura sospesa!".