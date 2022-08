A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 18 agosto. I casi nelle ultime 24 ore sono 27.296 (ieri 36.265) per complessivi 21.581.917 contagiati totali. Il numero più alto di casi in Veneto con 3.477. In Campania ci sono stati 2.144 nuovi contagi con n tasso di positività del 17,8%.

Sono 147 i decessi registrati per totali 174.447 vittime. Gli attuali positivi sono 817.998 (-16.762). I dimessi e guariti sono 20.589.472 (+43.906). Sono 268 i ricoverati in terapia intensiva (-20).

Effettuati 167.185 tamponi, con un indice di positività del 16,3% (ieri 15,85).