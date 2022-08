A cura della Redazione

Si sa ancora molto poco di un incidente avvenuto al largo delle coste calabresi che ha visto coinvolto uno yacht di lusso.

Salpato da Gallipoli in direzione di Milazzo, la l’imbarcazione si è trovata in guai grossi al largo di Catanzaro Marina. Come comunicato dalla Guardia Costiera l'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha coinvolto un panfilo da 40 metri che - malgrado gli sforzi dei soccorsi - ha poi finito per inabissarsi a circa 9 miglia marittime dalla costa.

A contribuire affondamento dello yacht anche il sopraggiunto maltempo. L'intervento delle autorità ha permesso la messa in sicurezza di 9 persone, fra passeggeri e membri dell'equipaggio ma non ha consentito il salvataggio dello scafo. Aperto un fascicolo d'indagine.