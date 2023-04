A cura della Redazione

Cori razzisti allo Juventus Stadium contro Lukaku, 171 Daspo emessi dal Questore di Torino.

Le condotte dei supporters bianconeri in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia tra la Juve e l'Inter, giocata il 4 aprile scorso, sono state pesantamente punite a seguito delle indagini condotte dalle Digos, che ha individuato gli autori delle "violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo", che così non potranno più frequentare l'Allianz Arena in quanto per loro verrà proposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

"Dalla visione delle immagini - si legge in una nota della Questura - è stato possibile riscontrare anche alcuni cori effettuati dai tifosi interisti ed inneggianti i fatti che accaddero allo stadio Heysel di Bruxelles".

La Questura fa infine sapere di aver notiziato anche la Procura della FIGC "per gli aspetti di competenza".