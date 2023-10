A cura della Redazione

Vasta operazione antidroga interforze nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, che ha portato all’arresto di 27 persone ritenute responsabili di associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto d'armi da sparo, oltre a lesioni aggravate e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Capitale col supporto dei colleghi del Reparto prevenzione crimine, del Reparto mobile e del Reparto volo di Roma. In tutto, sono stati 300 gli agenti impegnati nel blitz scattato all'alba.

Parallelamente hanno operato i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati.

Gli arresti concludono un’attività di indagine iniziata nel 2017 dagli investigatori della Mobile che, durante alcune perquisizioni, avevano ritrovato documenti che dimostravano un traffico di droga per un milione di euro.

È stata quindi ricostruita l’esistenza di un gruppo criminale attivo in via dell’Archeologia, in un’area chiamata “Le palme”.

L’associazione aveva una struttura piramidale in cui i compiti erano rigorosamente distribuiti tra i partecipanti. Si andava dai “capi piazza”, che gestivano le piazze di spaccio e controllavano la rete degli spacciatori (oltre a provvedere all’assistenza delle famiglie degli associati arrestati durante le attività criminali), alle vedette, dotate di cellulari intestati a terze persone, deputate a segnalare l’arrivo delle Forze dell’Ordine utilizzando un collaudato linguaggio cifrato. Lo spaccio generava utili per circa 250mila euro a settimana.

Durante le indagini i poliziotti avevano già arrestato in flagranza di reato 30 persone e sequestrato migliaia di dosi di cocaina.