Dramma in Francia: tre agenti uccisi durante l'attacco a un veicolo che trasportava un detenuto, criminali in fuga.

Tre agenti sono morti questa mattina, martedì 14 maggio, a Eure, in Normandia, in Francia, dopo l'attacco ad un furgone della prigione. Il veicolo trasportava un detenuto. Diversi criminali hanno attaccato gli agenti che scortavano l'individuo prima di fuggire vicino al casello di Incarville intorno alle 11.00. Si dice che almeno tre persone abbiano attaccato il furgone a bordo di una “ariete”.

Il detenuto è noto alle cronache per traffico di droga e per un caso di tentato omicidio. Secondo una fonte della polizia, l'attacco è stato compiuto da un commando di diversi criminali che hanno utilizzato due veicoli. Uno di questi veicoli è stato ritrovato poco dopo i fatti, "carbonizzato", in un luogo non specificato.