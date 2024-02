A cura della Redazione

Torna il bonus psicologo. Le domande potranno essere presentate all’Inps telematicamente a partire dal 18 marzo e potranno usufruire del servizio i cittadini con un Isee minore di 50mila euro.

Misura quanto mai necessaria affermano gli psicologi perché è crescente il malessere post pandemia. Le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024. Rispetto allo scorso anno sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo.

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi CNS.

Per Isee inferiore ai 15.000 euro, il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, erogato concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro. Per Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio fino a 50 euro per ogni seduta è erogato alla concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro. Infine per Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000, il beneficio fino a 50 euro per seduta è erogato concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro.