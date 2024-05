A cura della Redazione

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi, dal primo pomeriggio, a causa della piena del fiume Natisone in Friuli Venezia Giulia, nel territorio di Premariacco (Udine).

Poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore.

Il livello dell'acqua del Natisone in Friuli è salito in pochi minuti e i tre ragazzi, ora dispersi a causa della piena del fiume, sono stati trascinati dalla corrente.

I giovani, che non sospettavano il pericolo, sono stati sorpresi e, mentre l'acqua arrivava loro progressivamente alle caviglie e poi alle ginocchia continuando a salire, si sono abbracciati tentando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque. Queste, però, in pochi istanti sono diventate ancora più violente e l'abbraccio non ha tenuto, i tre sono stati sballottolati in varie direzioni. (ANSA)

Nello stesso tempo i vigili del fuoco dall'alto di un ponte, ad alcune decine di metri di altezza, avevano posto un'autogru. Da questa è stata allungata una scala al di sopra del Natisone, e alcuni vigili hanno lanciato funi alle quali i ragazzi avrebbero potuto afferrarsi. La corrente ha trascinato i tre e nessuno di loro è riuscito ad aggrapparsi alla corda. Le ricerche dunque si sono spostate in direzione della corrente.

Mentre i vigili del fuoco sono alla ricerca dei tre ragazzi, i carabinieri sono impegnati anche nel tentativo di risalire alle generalità dei tre. I ragazzi potrebbero essere arrivati nella zona, immersa nella natura, a piedi e poi aver raggiunto l'isolotto guadando, visto che il livello dell'acqua era ancora basso in quel momento. Nell'area è stata individuata soltanto, parcheggiata, un'automobile con targa romena, che potrebbe appartenere a chiunque.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, sta seguendo la drammatica vicenda: "Ci sono due elicotteri che stanno sorvolando la zona uno del 118 e uno dei vigili del fuoco. Inoltre ci sono i sommozzatori. C'è anche un'imbarcazione dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il livello dell'acqua sta ancora aumentando. Una preghiera per loro - ha concluso il sindaco in un post su Facebook - esiste anche un filmato che strappa il cuore".