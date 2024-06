A cura della Redazione

Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore in un parcheggio privato a Porotto, alle porte di Ferrara.

È successo poco dopo le 19 di oggi. Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale, a causa delle ferite riportate. La Polizia sta cercando di ricostruire le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.

Stando alle prime informazioni, il mezzo era guidato dal padre del piccolo. L'uomo, a quanto si apprende, stava manovrando il trattore, in un parcheggio privato, per far passare l'altro figlio in motorino e non si è accorto della presenza del bimbo.