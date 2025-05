A cura di AdnKronos

"La disabilità deve essere un valore, e noi crediamo debba essere sempre più riconosciuto come tale. Con SuperJob vogliamo offrire un supporto concreto all’inserimento lavorativo e alla crescita personale dei ragazzi con disabilità, aiutando anche le famiglie ad affrontare questo percorso con fiducia e strumenti adeguati". Lo ha detto Ottavia Landi, presidente di SuperJob, oggi a Roma, alla prima edizione di ‘I concerti della speranza’, il format ideato e promosso da Musica su Roma per offrire a 10 bambini in condizioni di fragilità e disabilità un’occasione di condivisione attraverso la musica. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento delle associazioni ‘Mio fratello è figlio unico Onlus’ e ‘Madre Terra’, si colloca nell’ambito delle attività sostenute da SuperJob, la piattaforma gratuita di e-recruitment nata dalla collaborazione tra Neopharmed Gentili e Michael Page per costruire un ponte tra le persone diversamente abili e il mondo del lavoro.

“Da una parte - spiega Landi - offriamo la possibilità a questi ragazzi di avere un accesso facilitato nella ricerca delle posizioni di lavoro all'interno delle grandi, piccole e medie aziende sul panorama italiano. Questi ragazzi sono una risorsa preziosa per l'azienda, ma spesso non hanno la possibilità di riuscire ad entrarci. Dall'altro lato l’associazione si impegna anche nel tempo libero, con progetti creativi, artistici e sportivi. Tra questi, un laboratorio musicale condotto dal maestro Lorenzo Porzio, orti inclusivi, corsi d’arte per i più piccoli, giornate di sport integrato e tavole rotonde istituzionali in Senato. La volontà di Superjob – conclude – è quella di offrire un aiuto all'inserimento professionale e un sostegno alle famiglie per far integrare sempre di più questi ragazzi, perché la disabilità deve essere un valore e deve essere riconosciuto come tale".