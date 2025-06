A cura di AdnKronos

L'aria condizionata "a casa a Roma non ce l'ho e l'estate scorsa una sera faceva talmente tanto caldo che sono andato a dormire in macchina: ho aperto i finestrini, tirato giù sedile e mi sono addormentato". Così Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Partito democratico, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sul caldo e aria condizionata sì o no.