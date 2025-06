A cura di AdnKronos

Il clima di terrore e di incertezza che le deportazioni di Donald Trump hanno imposto nelle comunità ispaniche di tutta l'America stanno avendo anche un effetto negativo sui consumi nel Paese. E' quanto scrive oggi il Wall Street Journal registrando come alcuni importanti brand, tra i quali Coca-Cola che da tempo è impegnata a far crescere le vendite in un gruppo cruciale come gli ispanici, stanno avendo importanti cali nelle vendite.

Molti 'latinos', anche quelli che hanno i documenti in regola, nelle ultime settimane stanno evitando di uscire per fare la spesa, andare a mangiare fuori nel timore di incappare nelle crescenti retate della 'migra', come gli ispanici chiamano il temuto Ice, la polizia per l'immigrazione. Senza contare che molti hanno perso i lavori che svolgevano, in particolare nel settore dell'edilizia, sempre a causa dei raid, e quindi hanno perso potere di acquisto. La tendenza è aumentata in modo drastico negli ultimi giorni, con i raid dell'Ice a Los Angeles, le conseguenti proteste e l'invio da parte di Trump di Guardia Nazionale e Marines.

Questo si sta riflettendo, scrive il giornale economico e conservatore americano, sui consumi, con la Coca-Cola, per esempio, che ha registrato un calo del 3% delle vendite in Nord America nel primo trimestre dell'anno, in parte a causa della diminuzione dei consumatori ispanici, secondo i vertici dell'azienda. Ma anche altri brand, tra i quali alcuni orientati al mercato ispanico, come Constellation, produttore della birra Modelo, o le catene come El Pollo Loco, negli ultimi mesi hanno detto agli investitori che la minore spesa da parte degli ispanici sta colpendo negativamente le loro vendite.