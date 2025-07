A cura di AdnKronos

“Il dato più significativo del 2024 è avere aiutato un numero maggiore di persone, bambini, giovani, adulti e anche persone anziane che vivono quotidianamente la condizione della sordocecità e della pluridisabilità psicosensoriale. Questo ha comportato una crescita anche nel numero del personale dipendente, dei volontari, dei nostri sostenitori e delle donazioni ricevute. È stato un anno che ha visto dei risultati positivi”. Lo afferma Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione del Bilancio sociale 2024, oggi, all’Università degli studi di Milano.

“Il 2024 è stato l’anno del 60esimo anniversario della Lega del Filo d’Oro – aggiunge - nel corso del quale abbiamo intrapreso molte iniziative, a partire dalla presentazione alla Camera dei Deputati, il 27 marzo 2024, del Manifesto delle Persone Sordocieche, un documento in 10 punti per accendere l’attenzione delle Istituzioni su questa fascia non trascurabile di popolazione. Abbiamo organizzato inoltre diversi eventi di approfondimento dal punto di vista tecnico, scientifico e culturale”.

“Nel corso di quest’anno sono aumentati anche i servizi sul territorio - illustra il Presidente – abbiamo aperto una nuova sede in Abruzzo, a San Benedetto dei Marsi, e stiamo lavorando, proprio in questo periodo, all'apertura di altre due nuove Sedi Territoriali, una in Calabria, a Rende, funzionante già da qualche settimana, e l'altra in Sardegna, a Nuoro, pronta per la fine del 2025. Sentiamo una grande responsabilità, e abbiamo ben presente il grosso sostegno che ci deriva da tantissimi cittadini, enti, organizzazioni, aziende italiane e anche qualche contributo dall'estero. Siamo ottimisti - conclude - e speriamo, con l'aiuto di tutti e con grande impegno e passione, di riuscire a raggiungere nuove persone che hanno bisogno del nostro sostegno”.