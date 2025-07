A cura di AdnKronos

“Vogliamo potenziare la nostra capacità di generare energia, investendo e realizzando impianti di produzione totalmente da fonti rinnovabili. Inoltre, intendiamo ammodernare tutte le reti elettriche e gas che abbiamo in gestione e crescere nel rapporto con i clienti: aprire nuovi sportelli e canali digitali, offrendo servizi che mettano al centro il cliente e non la logica dell'approccio massivo, attraverso servizi di qualità e modelli di dialogo”. Sono le parole del consigliere delegato di Agsm Aim, Alessandro Russo, spiegando l’importanza degli investimenti, con focus su sostenibilità, crescita nelle rinnovabili e mitigazione del rischio, da oltre un miliardo di euro previsti al 2030, in occasione della presentazione del nuovo Piano Industriale 2025-30 del Gruppo, organizzata a Verona.

L’obiettivo di Agsm Aim è essere la multiutility nazionale che rende più vivibile la transizione energetica per i cittadini. Agsm Aim ha la forte ambizione di crescere a livello nazionale.

“Si tratta di una crescita del 9% annuo che ci porterà a raggiungere 250 milioni di euro di Ebitda alla fine del piano. Riteniamo che oggi ci siano le condizioni per investire e che intorno al nostro Gruppo ci sia grande credibilità. Vogliamo cogliere al meglio questa opportunità per generare il maggior valore possibile per il territorio del Nord Est in cui operiamo, per i soci e per i nostri azionisti”, conclude.