A cura di AdnKronos

"La Deestrategy contenuta nel documento presentato oggi, che pone un'attenzione particolare alla fase di transizione della presa in carico terapeutica ed assistenziale dei pazienti che passano dall'età pediatrica a quella adulta, è un modello virtuoso da consegnare alle Regioni e che può essere declinato anche per la presa in carico di pazienti con altre patologie, penso ad esempio a quelle che afferiscono all'ambito della salute mentale, oppure all'autismo". Sono le parole del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, in occasione dell'evento dedicato alla transizione dall'età pediatrica all'età adulta nelle malattie neurologiche croniche, che si è tenuto su iniziativa dello stesso senatore oggi a Roma, durante il quale è stato presentato il documento 'Deestrategy - Percorsi assistenziali delle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche (Dees) nel contesto del Piano nazionale malattie rare 2023-2026', realizzato grazie alla collaborazione tra Edra e Ucb Pharma.