A cura di AdnKronos

Avrebbe atteso la ex compagna che rientrava a casa dal lavoro, l'avrebbe obbligata a entrare in un immobile abbandonato, per poi strangolarla, uccidendola. E' successo ieri sera a Macherio, in provincia di Monza e Brianza.

Nei confronti dell'uomo, un 33enne peruviano, la procura di Monza ha emesso un fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato dalla relazione affettiva con la vittima, una connazionale coetanea. L'uomo - fanno sapere in una nota i carabinieri della compagnia di Monza, che hanno eseguito il fermo - si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato portato nel carcere cittadino.