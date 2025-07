A cura di AdnKronos

Un incendio devastante è scoppiato in un centro commerciale nella città di Kut, nell'est dell'Iraq, provocando almeno 61 morti e un numero ancora non precisato di dispersi. Le fiamme hanno avvolto un edificio di cinque piani, nel momento in cui intere famiglie si trovavano all'interno per fare spese e cenare.

A ora, 45 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, secondo il nuovo bilancio delle vittime diffuso dal ministero degli Interni iracheno citato dall'emittente al Jazeera.

Sul posto sono state inviate numerose squadre di polizia e medici per prestare soccorso alle vittime e gestire l'emergenza. Il governatore della provincia di Wasit, Muhammed el-Miyahi, ha confermato che i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona.

Le cause dell'incendio non sono ancora state rese note, ma il governatore ha annunciato che i primi risultati delle indagini saranno resi pubblici entro 48 ore. Intanto, i video che circolano sui social media mostrano la violenza delle fiamme e la rapidità con cui l'incendio si è propagato.

La città di Kut è in stato di shock per quanto accaduto, e le autorità stanno lavorando per fornire assistenza alle famiglie delle vittime e ai feriti. Le immagini dell'incendio hanno scosso l'opinione pubblica locale e internazionale, suscitando profonda preoccupazione per la sicurezza nei luoghi pubblici.