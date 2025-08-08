In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l'ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Gremito l'interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano i compagni di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona). Evidente la commozione dell'intero paese. Per oggi, il sindaco Pietro Puccio ha proclamato una giornata di lutto cittadino.
Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l'omaggio dei compagni di squadra
A cura di AdnKronos
