Volodymyr Zelensky torna a respingere la proposta di Vladimir Putin di vedersi a Mosca e rilancia: "Venga lui a Kiev". In un'intervista alla tv americana Abc News, il presidente ucraino dice: "Il presidente russo può venire a Kiev, io non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è ogni giorno sotto i missili, sotto attacco, io non posso andare nella capitale di questo terrorista".
Ucraina, Zelensky rilancia: "Io a Mosca? Venga Putin a Kiev"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata