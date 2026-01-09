A cura della Redazione

Ancora un'altra italiana "cervello in fuga", premiata all'estero, in Austria, dove vive. È Francesca Ferlaino, figlia di Corrado, il mitico presidente del Napoli Calcio.

Nata nella città partenopea il 23 dicembre 1977, ha 48 anni ed è un'esperta, a livello mondiale, di fisica quantistica. È stata nominata "Scienziata dell'anno in Austria" dall'Associazione dei giornalisti scientifici e dell'istruzione, non solo per i suoi studi ma anche per la bravura nella comunicativa. Laureatosi nel 2000 in fisica presso l'università "Federico II" di Napoli, quattro anno dopo ha conseguito il dottorato di ricerca nella stessa materia presso l'università di Firenze. Dal 2014 insegna all'università di Innsbruk ed è la prima donna a dirigere l'istituto per l'ottica e l'informazione quantistica dell'Accademia Austriaca delle Scienze.

Intervistata durante il Tg3 di oggi pomeriggio, alla domanda se sarebbe favorevole a rientrare in Italia, ha risposto così: “Mi trovo bene in Austria ma non escludo in futuro un mio ritorno in Italia".

Nel ricevere il premio dalla ministra Susanne Raab, la giuria l'ha motivato anche con una dichiarazione: "Il contributo eccezionale di Francesca Ferlaino per l'uguaglianza tra donne ed uomini nel campo della fisica quantistica". La scienziata napoletana ha ricevuto nella sua brillante carriera, finora, diversi riconoscimenti e premi, ben otto, oltre all'onorificenza di Commendatrice, Ordine al Merito della Repubblica Italiana.