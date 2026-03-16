A cura di AdnKronos

Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave.

Gi agenti, fa sapere la stessa polizia locale, hanno messo in sicurezza l'area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso di alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave. Per i feriti è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

"Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che un tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19", afferma Atac spiegando che "nel corso della parziale interruzione, iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus". I tecnici Atac sono intervenuti "per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio".