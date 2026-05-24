Elezioni amministrative 2026, al voto 895 Comuni: alle 19 affluenza al 34,5%, seggi aperti anche domani

A cura di AdnKronos

Sono 6.624.575 gli elettori, chiamati al voto oggi, domenica 24 maggio e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative, che si svolge su date differenziate per un totale di 895 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti e i 18 comuni capoluogo: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, èo , Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.

Affluenza

E' stata del 34,5% l'affluenza alle urne alle 19. l dato sulle 6.278 sezioni totali registrato da Eligendo risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 19 era stata del 37%.

A Venezia alle 19 hanno votato complessivamente 63.151 elettori su 201.713, pari al 31,30%. Nel 2020 alla stessa ora aveva votato il 36,20% degli elettori.

Dove si vota

Tra domenica 24 e lunedì 25 maggio andranno alle urne i cittadini delle regioni a statuto ordinario. Stesse date per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sicilia, mentre in Valle d'Aosta il voto si svolge nella sola giornata del 24 maggio. Il primo turno in Trentino Alto Adige si è già svolto il 17 maggio scorso (ballottaggio 31 maggio), mentre in Sardegna il voto è previsto per il 7 e l'8 giugno. Vanno quindi alle urne i cittadini di 895 comuni per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali: 661 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 232 comuni nelle regioni a statuto speciale.

Orari ed eventuale ballottaggio

I seggi nelle regioni a statuto ordinario, secondo quanto si legge sul sito del Viminale, saranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno. Quanto alle regioni a statuto speciale, in Valle d’Aosta il primo turno è fissato per il 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno mentre in Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia le consultazioni si terranno il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio in Sicilia il 7 e 8 giugno. In Sardegna il primo turno si svolgerà il 7 e 8 giugno, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Affluenza e risultati delle regioni a statuto ordinario e della regione Sardegna, a cura della Direzione centrale per i Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero, saranno disponibili online sulla piattaforma web Eligendo e sull’app Eligendo Mobile.