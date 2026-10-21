Champions League, poker delle italiane: il Como travolge lo United, vince anche l'Inter

Il Como firma l'impresa contro lo United, l'Inter vince di misura e Napoli e Roma conquistano tre punti preziosi.

Quattro vittorie su quattro per le squadre italiane nella terza giornata di Champions League. Un turno europeo da incorniciare, con Como, Inter, Napoli e Roma tutte vittoriose nei rispettivi incontri.

A sorprendere è soprattutto il Como di Cesc Fàbregas, che travolge il Manchester United per 4-1, mentre l'Inter supera di misura lo Shakhtar Donetsk. Nelle gare disputate martedì 20 ottobre erano arrivati anche i successi del Napoli contro il Bodø/Glimt e della Roma sullo Slovan Bratislava.

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Como-Manchester United 4-1: serata storica per i lombardi

Prestazione straordinaria del Como, che allo stadio Sinigaglia supera il Manchester United con un netto 4-1, conquistando una vittoria di grande prestigio internazionale.

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Protagonista assoluto Nico Paz, autore di una doppietta e di un assist. Il talento argentino sblocca il risultato dopo appena due minuti, trascinando i compagni con una prestazione di altissimo livello.

Nella ripresa arrivano le reti di Anastasios Douvikas e Jacobo Ramón, che completano il poker dei padroni di casa. Per gli inglesi il gol della bandiera porta la firma dell'ex Bologna Joshua Zirkzee, a segno nei minuti di recupero.

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0: decide Carlos Augusto

Vittoria sofferta ma preziosa per l'Inter, che a San Siro batte lo Shakhtar Donetsk per 1-0.

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A decidere la sfida è Carlos Augusto, autore del gol al 77'. I nerazzurri riescono a difendere il vantaggio nonostante l'espulsione di Alessandro Bastoni, conquistando tre punti importanti per il cammino europeo.

Napoli e Roma otto gol in due

Sette gol e tante emozioni allo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli supera 4-3 il Bodø/Glimt, ottenendo la prima vittoria stagionale in Champions League.

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Successo netto anche per la Roma, che supera lo Slovan Bratislava per 4-0 davanti al proprio pubblico.

Champions League, tutti i risultati delle italiane

Como-Manchester United 4-1

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0

Napoli-Bodø/Glimt 4-3

Roma-Slovan Bratislava 4-0

Il bilancio complessivo della terza giornata è di quattro vittorie, 13 gol segnati e 4 subiti.

Un risultato che rilancia le ambizioni delle formazioni italiane nella massima competizione europea e regala una settimana di grande soddisfazione al calcio nazionale.