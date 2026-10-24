Cortei in tutta Italia: tensioni a Roma, Torino e Bologna. Individuato l'ideatore del 'Movimento 17 ottobre'

Nella giornata, nelle varie città, 9 arresti e 371 persone fermate: 110 sono minorenni e 69 stranieri

Cortei in tutta Italia nella giornata di sabato 24 ottobre: manifestazioni da Milano a Roma, passando per Torino, Napoli, ﻿Bari, Palermo. Tensioni in particolare a Torino, con ripetuti tentativi di forzare i blocchi delle forze dell'ordine. A Roma, momenti concitati nell'area del Colosseo. A Milano stato individuato il presunto ideatore del Movimento 17 ottobre. Si chiama Youssef Siher, 30 anni, italiano di seconda generazione. Attivista pro Pal, giornalista freelance, politologo e studioso, è stato perquisito stamane a Milano e sentito in Questura. E' indagato per istigazione a delinquere (Chi è Youssef Siher, leggi l'articolo).

Nove arresti, 87 denunce e 371 persone accompagnate e fermate presso gli uffici, di cui 110 minorenni e 69 stranieri. Le persone identificate sono state 4.292, secondo il bilancio complessivo fornito dal Dipartimento di Pubblica sicurezza nell'ambito dei controlli per le manifestazioni.

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Milano, il corteo spontaneo

A Milano, in una città blindata da un apparato di sicurezza straordinario, un corteo spontaneo si è mosso dalla zona di Cairoli: un centinaio i manifestanti pacifici, giovanissimi e studenti, che hanno intanto cori contro il governo o ripetendo ‘siamo tutti antifascisti’. Il corteo è stato bloccato da polizia e guardia di finanza, in assetto antisommossa, a Lanza, a pochi passi dal Piccolo Teatro. "Fateci passare", la richiesta dei manifestanti, tra cui anche famiglie con bambini. “Siamo tutti antifascisti, no alle armi, soldi alla sanità”, gli slogan del corteo con bandiere della Palestina e della Pace.

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Controlli e perquisizioni in piazza Oberdan, a pochi passi da corso Buenos Aires una delle strade principali dello shopping. A una ventina di ragazzi le forze dell’ordine hanno chiesto i documenti, ad alcuni sono stati controllati giubbotti e zaini. Massiccia la presenza di polizia e carabinieri.

Attorno alle 19, si sono ricongiunti due cortei spontanei. Mentre il più nutrito, con diverse migliaia di persone, partito da Lanza, sfilava lungo i Bastioni, il secondo da Città Studi si è diretto verso il centro. In via Borghetto, all’angolo con corso di Porta Venezia, i manifestanti sono stati respinti dalle forze dell’ordine. Tornati indietro si sono uniti in viale Majno al gruppo più numeroso che arrivava da porta Venezia. Sia l’accesso a corso Buenos Aires, importante arteria commerciale, sia quello a corso Venezia, nel pieno centro, sono stati bloccati dai blindati.

Roma, scontri in centro

Il corteo di giovani e giovanissimi, arrivati su via Cavour quando la manifestazione 'Fuori l'Italia dalla guerra' era già terminata, dopo aver percorso via dei Fori Imperiali ha imboccato via di San Gregorio, ma un cordone di forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno sbarrato la strada verso il Circo Massimo. La situazione è degenerata in serata: scontri e cariche della polizia a Largo di Sanbta Susanna, con ripetuto impiego degli idranti da parte delle forze dell'ordine.

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Nella capitale, oltre 200 gli identificati. Complessivamente 96 le persone accompagnate in questura d’intesa con la procura competente, perché trovate in possesso di materiale compatibile con le indicazioni operative veicolate sul web.

A Torino manifestanti cercano di forzare blocco: cariche della polizia

A Torino, nel tardo pomeriggio, i manifestanti hanno tentato prima di procedere verso via Pietro Micca e poi verso via Garibaldi, incontrando sempre blocchi di reparti schierati. Alcuni hanno, quindi, raggiunto il sagrato del Duomo nel tentativo di aggirare i blocchi e andare verso il centro città, interamente presidiato, ma sono stati allontanati con cariche di alleggerimento dalle forze dell’ordine contro cui è partito un lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, pietre e bastoni. Poco prima avevano cercato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, mentre il corteo si dirigeva da piazza Castello a via Po. (Cosa è successo a Torino, leggi l'articolo).

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All'altezza del ponte Mosca è cominciato un fitto lancio di oggetti, pietre, bottiglie e fumogeni in particolare, a cui i reparti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.

Dopo una mezz’ora di calma, sono tornati gli scontri nel quartiere Aurora. Sono state identificate 302 persone, di cui 57 con precedenti. Sei sono state indagate per possesso di oggetti atti a offendere o al travisamento.

Bologna, scontri e cariche

Momenti di tensione al corteo di Bologna dove i manifestanti hanno lanciato sassi e petardi contro le forze dell'ordine schierate ed è scattata una carica di alleggerimento per evitare che il corteo raggiungesse la stazione. E' stato ricoverato in codice 2 all'Ospedale Maggiore un ragazzo che si è accasciato a terra durante gli scontri ed è soccorso da un'ambulanza. Secondo quanto apprende l'Adnkronos il giovane avrebbe avuto un malore.