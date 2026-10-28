Meteo, l'Italia verso una svolta invernale: quando e dove arriverà il freddo

Pubblicità

L’autunno potrebbe cambiare volto proprio in coincidenza con il ponte di Ognissanti. Dopo una fase caratterizzata da condizioni relativamente miti, le elaborazioni meteorologiche prospettano un possibile afflusso di aria più fredda verso l’Italia tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Una tendenza che ha alimentato titoli sul “freddo polare”, ma sulla quale occorre distinguere le indicazioni dei modelli dalle ipotesi ancora da confermare.

Quando potrebbe arrivare il freddo

Tra il 30 e il 31 ottobre potrebbe avviarsi un cambiamento della circolazione atmosferica, con correnti più fresche e un progressivo calo termico in alcune regioni. Nei primi giorni di novembre l’eventuale discesa di aria fredda potrebbe interessare soprattutto il versante adriatico e il Sud. Intensità, distribuzione delle precipitazioni e durata dell’episodio restano però incerte.

Pubblicità

Pubblicità

Non è quindi possibile parlare, allo stato attuale, di una lunga ondata di gelo né prevedere con attendibilità nevicate a bassa quota. Gli aggiornamenti dei prossimi giorni saranno decisivi per capire se il raffreddamento sarà marcato oppure limitato a una breve parentesi.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le possibili conseguenze in Campania

Anche Napoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, Pompei e gli altri comuni dell’area vesuviana potrebbero avvertire un abbassamento delle temperature, in particolare di sera e nelle prime ore del mattino, accompagnato da una maggiore ventilazione. La possibilità di piogge dipenderà dall’effettiva traiettoria delle perturbazioni.

Vortice polare: cosa c’entra con l’Italia

Al centro delle analisi meteorologiche c’è anche l’evoluzione del vortice polare e delle correnti che regolano la circolazione alle alte latitudini. Un suo eventuale indebolimento può favorire ondulazioni del flusso atmosferico e discese fredde verso latitudini più basse, ma non significa che il gelo raggiungerà automaticamente la Penisola.

Previsioni ancora da confermare

Le tendenze a medio termine richiedono prudenza. Le indicazioni dei principali modelli possono cambiare sensibilmente a distanza di diversi giorni. Anche gli scenari stagionali o settimanali non consentono di definire con precisione il tempo previsto in una singola città.

Per la Campania, il quadro più ragionevole è quello di un possibile primo assaggio di clima più freddo all’inizio di novembre, senza dare per certa un’irruzione artica eccezionale. Saranno i bollettini aggiornati a chiarire tempi e intensità dell’eventuale peggioramento.