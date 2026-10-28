Spagna, scontro treni alta velocità: 68 morti. Dispersa una cittadina italiana

Una cittadina italiana risulta dispersa nell’incidente ferroviario a Urda, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia vicino a Toledo. L’incidente ha coinvolto un treno Renfe e un convoglio Iryo, con almeno 68 vittime e decine di feriti, mentre proseguono soccorsi e ricoveri.

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Una cittadina italiana risulta dispersa in seguito all'incidente ferroviario a Urda, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, nei pressi di Toledo in Spagna. Intanto il bilancio delle vittime continua a salire: i morti, riporta El Pais che cita il presidente della regione Castiglia-La Mancia Emiliano García Page., sono 68.

Come già accaduto ad Adamuz, in provincia di Cordova, il 18 gennaio scorso, sono stati nuovamente coinvolti un treno alta velocità di Renfe e un convoglio di Iryo. A gennaio scorso erano decedute 46 persone, i feriti erano oltre 120.

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Secondo le notizie delle autorità della regione, sono 58 le persone trasportate e ricoverate in ospedale dopo l'incidente. Fra queste, 15 sono in condizioni particolarmente gravi. Vengono inoltre assistite circa cinquanta persone con ferite lievi. Tra i dispersi ci sarebbe anche l'ex ministra dell'Occupazione spagnola Fátima Báñez. Il Centro trasfusionale della Comunità di Madrid ha rivolto un appello a tutti coloro che vivono nella capitale spagnola a donare il sangue.

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Cinque italiani a bordo di uno dei treni

Fonti della Farnesina avevano indicato che sul treno Iryo risultavano 5 connazionali, di cui 4 si trovano in buone condizioni. Sempre secondo le fonti, il console italiano a Madrid è giunto sul luogo dell'incidente ed è in contatto con le autorità locali. Allo stato attuale, non sono pervenute ulteriori segnalazioni all'Unità di Crisi o alle sedi diplomatico-consolari a Madrid che continuano a seguire la crisi. Il ministro Tajani ha chiesto di creare una cellula di crisi dell'ambasciata d'Italia che rimanga in contatto con le autorità di polizia e sanitarie spagnole.

Per quanto riguarda i passeggeri del secondo treno, Renfe, sono in corso approfondimenti sull'eventuale presenza di altri italiani, fanno notare le fonti, secondo le quali una squadra del Consolato Generale sta visitando gli ospedali della zona e i centri di raccolta dei superstiti.

L'incidente, cosa è successo

Un portavoce del Ministero dei Trasporti, secondo quanto riferisce 'El Pais', ha spiegato che, secondo le prime indicazioni, il treno alta velocità di Renfe potrebbe aver tamponato il convoglio Iryo. L’impatto avrebbe provocato il deragliamento di due vagoni del secondo treno, che sono precipitati lungo un terrapieno. L’incidente ha causato l’immediata sospensione della circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Sul posto sono intervenuti il personale di Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, gli operatori delle due compagnie e i soccorritori sanitari

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Il treno Renfe coinvolto nell’incidente si era fermato e aveva rallentato la propria marcia pochi minuti prima a causa di un problema di circolazione sulla linea.

La compagnia ferroviaria Iryo ha confermato che uno dei suoi treni è rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto questa mattina nei pressi di Urda, nella provincia spagnola di Toledo, annunciando l'attivazione di "tutti i protocolli di emergenza". "Questa mattina il nostro treno 6076, in viaggio da Madrid a Siviglia, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi di Urda, al chilometro 118", ha riferito la società in una nota, precisando di essere al lavoro "in stretta collaborazione con le autorità competenti per gestire la situazione".

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Iryo ha inoltre annunciato la cancellazione di tutti i collegamenti in partenza dalla stazione madrilena di Atocha e diretti verso il corridoio ferroviario ad alta velocità della Spagna meridionale. "Al momento non è possibile prevedere quando il servizio sarà ripristinato", ha spiegato la compagnia, assicurando che continuerà a fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.

Si ipotizza errore umano

Sarebbe stato un errore umano a provocare lo scontro tra i due treni: sui due convogli, un treno AVE, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia Iryo, partecipata al 51% da Fs International, viaggiavano complessivamente 544 persone, rispettivamente 397 e 147 passeggeri. Secondo fonti dell'esecutivo, riportate da El Pais, si valuta "un errore umano da parte di un operatore dell'Adif durante un guasto al sistema di segnalazione principale".

Secondo quanto raccolto dai tecnici presenti sul posto, il treno AV di Iryo era fermo al segnale nei pressi di Toledo su indicazione del gestore dell'infrastruttura Adif per un degrado del sistema di segnalamento LZB. Il gestore dell'infrastruttura stava fornendo le prescrizioni a tutti i treni che circolavano sulla linea indicando la cosiddetta "marcia a vista" a una velocità di 40 km/h. In quel momento un treno AV di Renfe avrebbe urtato ad alta velocità il treno fermo provocando l'uscita dai binari di alcune carrozze di entrambi i treni.

"Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Sono in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno operando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Esprimo il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie", ha scritto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un post su X.

"Siamo commossi e preoccupati per l'incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo. Condividiamo il dolore delle famiglie e dei cari delle persone decedute e inviamo il nostro affetto ai feriti e a tutte le persone coinvolte", si legge in un messaggio pubblicato su X dalla Casa Reale spagnola. "Il nostro sostegno va anche alle squadre di emergenza e a tutti coloro che stanno lavorando sul posto per prestare il massimo aiuto possibile in queste circostanze", conclude la nota.

Meloni: "Governo italiano è vicino alla Spagna"

"In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso", dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.