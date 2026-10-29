Serie A, Napoli e Inter vincono, crollano Milan e Juventus: tutti i risultati

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Turno infrasettimanale ricco di gol e sorprese quello disputato mercoledì 28 ottobre, valido per la nona giornata del campionato di Serie A. A sorridere sono soprattutto Napoli e Inter, mentre arrivano due pesanti sconfitte per Milan e Juventus. Il Bologna firma l'impresa a San Siro, il Genoa conquista tre punti preziosi e Parma-Udinese termina senza reti.

Monza-Napoli 1-4: gli azzurri tornano a vincere

Successo convincente del Napoli, che espugna il campo del Monza con un netto 4-1. Gli azzurri passano in vantaggio al 10' con Hojlund, ma i padroni di casa trovano il pareggio al 43' con Varela. Nella ripresa la squadra di Allegri cambia marcia: Politano riporta avanti i partenopei, poi Rafa Marin e De Bruyne chiudono definitivamente i conti. Una vittoria importante per il Napoli, che ritrova i tre punti dopo due giornate e sale a quota 14 in classifica.

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Venezia-Inter 0-2: due autoreti lanciano i nerazzurri

L'Inter fatica più del previsto sul campo del Venezia, ma riesce a conquistare una vittoria fondamentale. Dopo una lunga fase di equilibrio, la partita si sblocca al 79' grazie all'autorete di Moreno. Tre minuti più tardi arriva anche quella di Halhal, che fissa il risultato sullo 0-2. Un successo sofferto che consente alla formazione di Chivu di raggiungere la Lazio in testa alla classifica con 25 punti.

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Milan-Bologna 2-4: tripletta di Mbangula, rossoneri al tappeto

Clamoroso risultato a San Siro, dove il Bologna supera il Milan per 4-2. Protagonista assoluto Mbangula, autore di una tripletta. I rossoneri, trascinati inizialmente dalla doppietta di Cissé, riescono a ribaltare lo svantaggio iniziale, ma nella ripresa subiscono la rimonta degli emiliani. Un'autorete di Bartesaghi e altre due reti di Mbangula condannano il Milan alla prima sconfitta stagionale, proprio alla vigilia del derby contro l'Inter.

Genoa-Juventus 2-0: bianconeri sempre più in difficoltà

Brutta battuta d'arresto per la Juventus, sconfitta 2-0 a Marassi dal Genoa. La squadra allenata da Daniele De Rossi indirizza la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Ehizibue, al 12', e Baldanzi, al 28'. I bianconeri non riescono a reagire e incassano un'altra sconfitta che alimenta le preoccupazioni sul rendimento della squadra di Spalletti. Il Genoa, invece, conquista una vittoria preziosa per la propria classifica.

Parma-Udinese 0-0: poche emozioni e un rigore sbagliato

Finisce senza reti la sfida tra Parma e Udinese. L'occasione più importante capita ai padroni di casa nella ripresa, quando Bernabé si presenta sul dischetto, ma il portiere friulano Okoye respinge il calcio di rigore. Un punto a testa che lascia entrambe le formazioni nelle zone basse della classifica, a quota 5 punti.

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La classifica e le prossime partite

In attesa del completamento della nona giornata, Inter e Lazio guidano la classifica con 25 punti, seguite dalla Roma a 21 e dal Como a 20. Il Milan resta fermo a 18, mentre Napoli e Juventus sono appaiate a quota 14.

Il turno infrasettimanale si concluderà oggi, giovedì 29 ottobre, con Frosinone-Lecce alle 18.30 e Fiorentina-Atalanta alle 20.45.