Kimi Antonelli campione del mondo: l'Italia torna regina della Formula 1 dopo 73 anni

La storia di un ragazzo prodigio che dalla scuola dei kart è arrivato al trionfo con la Mercedes. Battuto il record di Vettel, l'ultimo italiano a trionfare era stato Alberto Ascari nel 1953.

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La Formula 1 torna a parlare italiano. E lo fa nel modo più clamoroso, con un ragazzo di appena 20 anni che riscrive i primati di uno degli sport più prestigiosi al mondo. Andrea Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes ha conquistato il titolo iridato domenica 1° novembre, al termine del Gran Premio del Messico, riportando l'Italia sul tetto del mondo dopo un'attesa durata ben 73 anni.

Un'impresa che assume proporzioni ancora più straordinarie considerando l'età del protagonista: Antonelli diventa infatti il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, cancellando il primato che apparteneva a Sebastian Vettel dal 2010.

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A Città del Messico, sul circuito Hermanos Rodríguez, al giovane italiano è bastato il terzo posto, alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Lewis Hamilton, per assicurarsi matematicamente il titolo mondiale con quattro Gran Premi ancora da disputare.

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Il Gran Premio del Messico: una gara ricca di colpi di scena

Antonelli si presentava all'appuntamento messicano con un vantaggio importante in classifica. Per conquistare matematicamente il Mondiale gli sarebbe stato sufficiente concludere la gara al nono posto, indipendentemente dai risultati dei diretti inseguitori.

Il pilota Mercedes, partito dalla quarta posizione, ha invece disputato una gara di grande maturità, senza rinunciare a lottare per il podio.

La corsa, disputata sulla distanza di 71 giri, è stata caratterizzata da numerosi episodi: una bandiera rossa dopo il pesante incidente di Valtteri Bottas, diverse battaglie nelle prime posizioni e l'ingresso della Safety Car nelle fasi conclusive.

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Alla ripartenza dopo l'interruzione, Antonelli ha superato Charles Leclerc, conquistando il terzo posto. Davanti, Verstappen ha resistito agli attacchi di Hamilton, tagliando il traguardo con appena 799 millesimi di vantaggio sul britannico.

Antonelli ha concluso a 4,006 secondi dal vincitore, precedendo Leclerc e Lando Norris. Un podio che vale molto più dei 15 punti conquistati: vale il primo titolo mondiale della sua carriera.

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Un record storico: battuto Sebastian Vettel

La conquista del Mondiale a 20 anni permette ad Antonelli di superare uno dei record più significativi della Formula 1. Fino a questa stagione il primato apparteneva al tedesco Sebastian Vettel, diventato campione del mondo nel 2010 con la Red Bull a 23 anni, 4 mesi e 11 giorni.

Prima di Vettel, il più giovane iridato era stato Lewis Hamilton, campione nel 2008 a 23 anni, 9 mesi e 26 giorni. Fernando Alonso aveva invece conquistato il suo primo Mondiale nel 2005 a 24 anni, 1 mese e 27 giorni.

Antonelli abbassa dunque il limite a soli 20 anni, diventando anche il primo pilota nato negli anni Duemila a conquistare il titolo mondiale.

Da Alberto Ascari ad Antonelli: 73 anni di attesa

Per comprendere il significato dell'impresa bisogna tornare al 1953, quando Alberto Ascari conquistò con la Ferrari il suo secondo titolo mondiale consecutivo. Da allora nessun pilota italiano era più riuscito a vincere il campionato piloti di Formula 1.

L'Italia aveva continuato a esprimere protagonisti importanti, da Michele Alboreto a Riccardo Patrese, da Jarno Trulli a Giancarlo Fisichella, senza però riuscire a riportare il titolo iridato nel nostro Paese.

Con Antonelli si chiude così un'attesa lunga oltre sette decenni, iniziata quando la Formula 1 era ancora agli albori della propria storia.

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Dalla scuola dei kart al trionfo con Mercedes

Nato a Bologna il 25 agosto 2006, Andrea Kimi Antonelli è cresciuto in una famiglia profondamente legata al motorsport. Suo padre Marco è un ex pilota e fondatore di una squadra automobilistica. Il talento di Kimi si è manifestato fin dalle competizioni sui kart, dove ha ottenuto risultati che hanno attirato l'attenzione della Mercedes.

Entrato giovanissimo nel programma di sviluppo della casa tedesca, Antonelli ha bruciato le tappe nelle categorie propedeutiche, vincendo i campionati di Formula 4 italiana e tedesca nel 2022 e il Formula Regional European Championship nel 2023.

Dopo il passaggio diretto in Formula 2 nel 2024, senza disputare la Formula 3, nel 2025 è arrivato l'esordio in Formula 1 con Mercedes, chiamato a raccogliere l'eredità di Lewis Hamilton. Una responsabilità enorme per un adolescente, trasformata in un'opportunità di crescita fino alla consacrazione mondiale del 2026.

Con il successo di Antonelli salgono a quattro i titoli mondiali piloti conquistati da italiani: uno con Giuseppe Farina nel 1950, due con Alberto Ascari nel 1952 e 1953 e quello del 2026 con il giovane pilota Mercedes.

La nuova generazione della Formula 1 ha un leader italiano

La vittoria del Mondiale rappresenta anche una svolta generazionale. Antonelli ha conquistato il titolo confrontandosi con campioni affermati come Verstappen, Hamilton e Alonso e con piloti della nuova generazione come Norris, Piastri e Russell.

La sua stagione dimostra quanto sia cambiata la Formula 1 moderna, dove la preparazione tecnica, la gestione delle gomme, la conoscenza delle strategie e la capacità di interpretare le vetture hanno assunto un'importanza decisiva accanto al talento naturale.

La Mercedes ha creduto nel giovane italiano fin dalle categorie minori, accompagnandolo in un percorso di crescita che ha trovato nel Mondiale 2026 la sua consacrazione.

Le lacrime sul podio e l'emozione dell'Italia

Al termine del Gran Premio del Messico, Antonelli non è riuscito a trattenere le lacrime. Sul podio, accanto a due campioni come Verstappen e Hamilton, il giovane bolognese ha celebrato un traguardo destinato a restare nella storia dello sport italiano.

«Ce l'abbiamo fatta. Grazie alla Mercedes e alla mia famiglia: senza di loro non sarei qui», ha dichiarato il nuovo campione del mondo.

Per l'Italia è una giornata che va oltre il risultato sportivo. Dopo decenni di attesa, il tricolore torna sul gradino più alto del Mondiale piloti.

Settantatré anni dopo Alberto Ascari, il nuovo re della Formula 1 è italiano. E ha soltanto vent'anni!