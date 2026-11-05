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Maria Esposito porta sullo schermo la storia di Melania Rea
Una serie che racconta la donna dietro al caso di cronaca
Uno tra i casi di cronaca nera che ha sconvolto maggiormente l’Italia è quello di Melania Rea, ancora molto difficile di accettare.
Melania era una ragazza di 28 anni, con una figlia di 18 mesi, quando suo marito, Salvatore Parolisi, l’assassinò.
Una vita che Doriana Leondeff e Bianca Rondolino hanno deciso di raccontare, ideando e scrivendo la serie Melania Rea, affidata poi alla regia di Stefano Mordini.
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Nei panni di Melania c’è Maria Esposito, giovane attrice napoletana, chiamata questa volta ad interpretare un ruolo ben lontano da quello di Rosa Ricci nella serie Mare fuori.
La responsabilità nell’ interpretare Melania
Durante la preparazione del personaggio, l’attrice, più che fermarsi alla Melania raccontata dalla cronaca, ha deciso di far emergere ciò che la cronaca non poteva restituire fino in fondo. Questo fa sì che in chi guarda la serie si inneschino due sentimenti contrastanti: da una parte il senso di ingiustizia per ciò che avvenuto, dall’altra la volontà di continuare a lottare affinché non vengano normalizzate dinamiche di manipolazione come quella esercitata da Parolisi su Melania.
Il messaggio della famiglia Rea
Stefano Mordini, regista della serie, si è preso una grande responsabilità nel raccontare storie di questo genere e la buona riuscita della serie passa anche dal fatto che ad affiancare il tutto ci sia stata proprio la famiglia Rea, aggiungendo ancora più verità al racconto.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il messaggio più forte lo ha lanciato Michele Rea, fratello della vittima: “Mi auguro che questa serie possa lasciare qualcosa dentro ciascuno di noi, che possa aiutare a comprendere quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza, non giustificare mai il controllo, la paura e la sopraffazione e non voltarsi dall'altra parte quando qualcuno chiede aiuto. Nessuna forma di amore può trasformarsi in possesso. Nessuna relazione può togliere a una persona la libertà, la dignità e il diritto di vivere”.
Dove vedere la serie
Melania Rea sarà disponibile da domani, 6 novembre, sulla piattaforma HBO Max, con un episodio ogni settimana, per quattro complessivi.
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