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Parlamento europeo, Lello Topo: «Territori, diritti e sicurezza al centro dei lavori a Bruxelles»
L'europarlamentare del PD fa il punto su sviluppo territoriale, parità pensionistica, tutela dei vigili del fuoco e protezione civile
Una settimana di incontri e approfondimenti al Parlamento europeo di Bruxelles, dedicata ad alcune delle principali sfide che interessano il futuro dell'Unione europea e la vita quotidiana dei cittadini.
A tracciare un bilancio delle attività è l'europarlamentare del Partito Democratico Lello Topo (il primo a sinistra nella foto), che attraverso una nota illustra i temi affrontati nelle commissioni parlamentari e negli incontri con le rappresentanze sindacali.
Coesione territoriale, parità di genere, tutela dei vigili del fuoco e protezione civile europea sono i quattro ambiti sui quali si è concentrato il confronto.
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Sviluppo dei territori e ruolo delle donne nelle aree rurali
Nell'ambito dei lavori della Commissione per lo sviluppo regionale (REGI), l'attenzione si è concentrata sulle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e sulle sfide legate allo sviluppo territoriale.
Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo delle donne nelle aree rurali, con particolare riferimento alle opportunità di crescita economica e sociale e alla necessità di ridurre le disparità tra i diversi territori europei.
Pensioni, al centro il divario tra uomini e donne
Un altro tema di particolare rilevanza riguarda le disuguaglianze pensionistiche tra uomini e donne. Durante la riunione congiunta delle commissioni ECON (Problemi economici e monetari) ed EMPL (Occupazione e affari sociali), il confronto si è focalizzato sul cosiddetto gender pension gap, il divario tra i trattamenti pensionistici maschili e femminili.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Una questione strettamente collegata alle differenze nei percorsi lavorativi, alle interruzioni di carriera e alle difficoltà che ancora oggi caratterizzano l'occupazione femminile.
Vigili del fuoco, confronto con le delegazioni sindacali europee
Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza e alle condizioni di lavoro dei vigili del fuoco.
Nel corso di un incontro con delegazioni sindacali provenienti da diversi Paesi europei sono state approfondite le problematiche relative alla salute e alla tutela degli operatori impegnati quotidianamente nelle emergenze.
Tra le priorità emerse, la necessità di rafforzare gli investimenti nella prevenzione dei disastri e di garantire adeguate tutele legislative a chi svolge un'attività particolarmente esposta ai rischi.
Protezione civile europea, esaminata la relazione della Corte dei conti
Nel corso della riunione congiunta delle commissioni ENVI e SANT, la Corte dei conti europea ha presentato la Relazione speciale 17/2026, dedicata al Meccanismo unionale di protezione civile e alla riserva strategica rescEU.
L'analisi ha riguardato i risultati raggiunti dal sistema europeo di risposta alle emergenze, le criticità ancora presenti e le prospettive di miglioramento.
Un tema di crescente importanza alla luce della necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella prevenzione e nella gestione delle calamità.
Topo: «Un'Europa capace di rispondere ai bisogni delle persone»
Nel bilancio tracciato dall'europarlamentare emerge un filo conduttore che lega le diverse attività svolte a Bruxelles: rendere le politiche europee più vicine alle esigenze dei cittadini e dei territori.
Quattro ambiti di lavoro che, come sottolineato nella nota diffusa da Lello Topo, seguono un'unica direzione: costruire «un'Europa capace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone, valorizzare ogni territorio, garantire pari opportunità e rafforzare la sicurezza collettiva».
Per l'europarlamentare, il lavoro delle istituzioni europee passa anche attraverso il confronto, l'ascolto e la partecipazione, strumenti fondamentali per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali dell'Unione.
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